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Целых 17 бесплатных услуг в поезде: все проводники об этом молчат, а их можно и нужно «требовать»

Путешествие на поезде по России — это не только...

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Путешествие на поезде по России — это не только передвижение между городами, но и целый ритуал, полный деталей, которые могут сделать поездку куда комфортнее.

Многие пассажиры даже не подозревают, какие бесплатные опции и скрытые удобства предлагает РЖД. Вот самые важные из них.

Что важно знать на вокзале

  1. Бесплатный туалет на вокзале доступен по предъявлению билета.
  2. Электронный билет можно показать с телефона — распечатывать не нужно.
  3. Опечатка в фамилии (1–2 буквы) — не повод для отказа в посадке.
  4. Ремни безопасности предоставляют бесплатно для верхних полок.
  5. Багаж под нижней полкой принадлежит пассажиру с этим местом.
  6. Пассажир нижней полки не обязан уступать место другим.
  7. Проводник отвечает за чистоту, горячую воду и помощь в пути.
  8. Бесплатные услуги и бонусы
  9. Постельное бельё, полотенце, стакан, ложка
  10. Аптечка и швейный набор
  11. В некоторых поездах — настольные игры
  12. В фирменных — зубные щётки, пресса, влажные салфетки и завтрак
  13. Можно попросить дополнительное одеяло
  14. Пассажиры с детьми и особыми потребностями
  15. До 5 лет — бесплатно, если без отдельного места (билет всё равно обязателен)
  16. Проводник обязан помочь с заправкой постели и адаптацией
  17. В плацкарте проводник сам собирает постель после поездки

Важные правила, о которых забывают

  • Отказ от белья = отказ от матраса, подушки и одеяла
  • Багаж: до 36 кг (в СВ — до 50 кг), габариты — до 180 см в сумме
  • Алкоголь — только в вагоне-ресторане
  • Курение запрещено во всех зонах поезда
  • С 23:00 до 6:00 — режим тишины

В спорных ситуациях проводник вправе вызвать транспортную полицию

Если знать правила и возможности, поездка на поезде может стать удобной, спокойной и даже приятной. Пользуйтесь всеми доступными опциями — и пусть ваше путешествие будет комфортным от вокзала до конечной станции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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