Целых 17 бесплатных услуг в поезде: все проводники об этом молчат, а их можно и нужно «требовать»

Путешествие на поезде по России — это не только передвижение между городами, но и целый ритуал, полный деталей, которые могут сделать поездку куда комфортнее.

Многие пассажиры даже не подозревают, какие бесплатные опции и скрытые удобства предлагает РЖД. Вот самые важные из них.

Что важно знать на вокзале

Бесплатный туалет на вокзале доступен по предъявлению билета. Электронный билет можно показать с телефона — распечатывать не нужно. Опечатка в фамилии (1–2 буквы) — не повод для отказа в посадке. Ремни безопасности предоставляют бесплатно для верхних полок. Багаж под нижней полкой принадлежит пассажиру с этим местом. Пассажир нижней полки не обязан уступать место другим. Проводник отвечает за чистоту, горячую воду и помощь в пути. Бесплатные услуги и бонусы Постельное бельё, полотенце, стакан, ложка Аптечка и швейный набор В некоторых поездах — настольные игры В фирменных — зубные щётки, пресса, влажные салфетки и завтрак Можно попросить дополнительное одеяло Пассажиры с детьми и особыми потребностями До 5 лет — бесплатно, если без отдельного места (билет всё равно обязателен) Проводник обязан помочь с заправкой постели и адаптацией В плацкарте проводник сам собирает постель после поездки

Важные правила, о которых забывают

Отказ от белья = отказ от матраса, подушки и одеяла

Багаж: до 36 кг (в СВ — до 50 кг), габариты — до 180 см в сумме

Алкоголь — только в вагоне-ресторане

Курение запрещено во всех зонах поезда

С 23:00 до 6:00 — режим тишины

В спорных ситуациях проводник вправе вызвать транспортную полицию

Если знать правила и возможности, поездка на поезде может стать удобной, спокойной и даже приятной. Пользуйтесь всеми доступными опциями — и пусть ваше путешествие будет комфортным от вокзала до конечной станции.