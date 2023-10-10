Бурный роман у козерогов и недоброжелатели у дев: гороскоп на неделю

Каждого человека интересует вопрос, как прожить неделю так, чтобы она была легкой и интересной? Астрологи составили прогноз, который расскажет, чего ждать от второй недели октября 2023 года с 9 по 15 число.

Овны, на этой неделе вам предстоит разрешить свои финансовые трудности. Новая работа, поиск дополнительного источника денег, разговор с начальством о повышении зарплаты – все эти действия обещают завершиться успехом. Главное не жалейте сил и доведите все до конца, звезды вам помогут. В личной жизни наступят благоприятные времена: укрепление связи с вашей второй половинкой, а если же вы одиноки – шансы встретить любовь очень высоки.

Неожиданная встреча с человеком, который в положительном ключе повлияет на денежное положение во вторую неделю октября ожидает тельцов. Будьте готовы потрудиться и настройтесь на позитив, чтобы новое знакомство принесло удачу. В романтических отношениях с 9 по 15 октября наступят гармония и спокойствие.

Близнецы во вторую неделя октября особенно красивы и привлекательны, уверенность в себе в этот период поможет родившимся под созвездием близнецов преодолеть неприятные моменты. Побалуйте себя, траты на комфорт и роскошь с 9 по 15 октября обязательно принесут вам море удовольствия. Но не торопитесь вступать в отношения, серьезно подумайте над данным шагом, присмотритесь к возможной паре получше.

Ракам же рекомендуется воздержаться от финансовых сделок, если же выбора нет – тщательно проверяйте документы, действуйте с большой осторожностью, потому что во вторую неделю октября вас могут подвести или обмануть. Вероятно, с 9 по 15 октября завистники начнут распространять про вас слухи и препятствовать на вашем пути достижения целей. В личной жизни настанет новый этап – чувства станут глубже и крепче. А у одиноких раков на пороге серьезные отношения.

Львы, во вторую неделю октября вам следует посвятить время самим себе: посетите библиотеку, почитайте развивающею литературу, позанимайтесь спортом, хорошим решением также будет поход в массажный салон, проведите время со своей половинкой, сходите на свидание. Вам нужна передышка, отложите важные дела и откажитесь от решения важных вопросов, время еще не пришло.

Удача – спутник с 9 по 15 октября 2023 года родившихся под созвездием девы. Но будьте аккуратны, не распространяйтесь о своих успехах, недоброжелатели и завистники всегда рядом. На этой неделе девам следует решить важные вопросы – время более чем подходящее. В любви поджидают неприятности: постарайтесь найти баланс между работой и второй половинкой, в противном случае от чего-то придется отказаться.

Убавить темп рекомендуется весам: ваша спешка вам только навредит. Двигайтесь к своим целям спокойно и размеренно и успех вам гарантирован. Во вторую неделю октября прислушайтесь к внутреннему чутью, чтобы попасть в нужное место и в нужное время и избежать встреч с недругами. Весы одиночки, самое время для новых знакомств. А если вы уже в паре, найдите время для романтического свидания, оно укрепит ваши отношения.

Скорпионов с 9 по 15 октября ожидают критика и замечания, но не принимайте их слишком близко к сердцу. Дела родившихся под знаком скорпиона пойдут не по плану, но сохраняйте спокойствие, это поможет сократить денежные потери. Возможны ссоры с домочадцами, но приложив усилия, вы сохраните мир. На личном – всплеск положительных эмоций и страсти. Партнеры скорпионов, будьте готовы к приливам нежности и любви от вашей половинки.

Стрельцы, с 9 по 15 октября 2023 года звезды советуют уделить внимание личной жизни. На этой неделе вам следует сходить на свидание или сделать сюрприз для любимых – это принесет вам радость. Ваша творческая сторона в это время будет доминировать: займитесь любимыми хобби, посетите выставки или театры. Отложите деловые встречи, они могут закончиться неудовлетворительно.

Мимолетная, внезапная влюбленность, которая может испортить уже существующие отношения ожидает козерогов: не поддавайтесь, она будет короткой и закончится печально. В рабочих делах все стабильно, но не расслабляйтесь: ответственно относитесь к своим задачам, чтобы не расстраивать начальство.

Неделя с 9 по 15 октября сулит неприятности и ссоры родившимся под созвездием водолея. В этот период вам будет особенно трудно поладить с окружающими: вероятность разногласий особенно велика. Звезды советуют водолеям действовать осторожно и предусмотрительно, иначе успеха им не достичь. Одиноких водолеев ожидает приятная романтическая встреча.

Рыбы, пришло время заняться собственным здоровьем. Постарайтесь отказаться от вредных привычек и отдохнуть. Вам необходим здоровый сон. Следует пересмотреть свой круг общения, вы потратили слишком много сил на ненужных вам людей. В любви благоприятный период: на этой неделе рыб ожидают приятные романтические моменты. Если сомневаетесь в выборе партнера, прислушайтесь к своему сердцу, оно подскажет верное решение.