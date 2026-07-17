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Продолжается приём заявок на премию «Страховой предприниматель года»

Служба новостей Автор статьи
Продолжается приём заявок на первую отраслевую ...

Фото предоставлено АО ГСК Югория

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Продолжается приём заявок на первую отраслевую премию «Страховой предприниматель года», учреждённую страховой компанией Югория. Проект открыт для представителей всего страхового рынка России и направлен на признание лучших предпринимательских практик в сфере страхового агентского бизнеса. Приём заявок продлится до 31 июля.

К участию приглашаются действующие страховые агенты, индивидуальные предприниматели, собственники и руководители агентского бизнеса с опытом работы не менее двух лет. Подать заявку могут представители любых страховых компаний независимо от партнёрства с Югорией.

Победители будут определены в пяти номинациях:

• Страховой предприниматель года;

• Прорыв года;

• Лидер команды;

• Лучший в цифровых продажах;

• Эксперт по клиентскому сервису. ⠀

«Интерес к премии продолжает расти. Уже сегодня мы получаем большое количество заявок, среди которых действительно сильные предпринимательские истории и интересные кейсы развития агентского бизнеса. Мы видим, насколько по-разному участники выстраивают команды, масштабируют продажи и создают собственные бизнес-модели. Уверена, что независимое экспертное жюри сможет отметить лучшие практики, которые станут ориентиром для всего профессионального сообщества», — отметила руководитель центра розничного страхования Югории Екатерина Ерина. ⠀

Оценку конкурсных работ проведёт независимое экспертное жюри, в состав которого войдут представители страховой отрасли, предпринимательского сообщества и профильных СМИ. Победители будут определены на основании экспертной оценки представленных проектов и достижений участников.

Торжественная церемония награждения состоится 13–15 сентября в Санкт-Петербурге в рамках форума «Югорские каникулы».

Главная цель премии — отметить лучшие предпринимательские практики в страховом агентском бизнесе, показать успешные модели развития и сформировать новую культуру профессионального признания страховых предпринимателей независимо от их принадлежности к конкретной страховой компании.

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