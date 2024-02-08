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Букет не засыхает месяцами: 1 ложка этого средства сохранит пышными бутоны всегда

Букет не засыхает месяцами: 1 ложка этого средства сохранит пышными бутоны всегда

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Получение красивого букета цветов - очень приятное событие для женщины. Однако цветы часто вянут, как только их ставят в вазу. Если вы хотите, чтобы ваш букет как можно дольше оставался свежим и радовал глаз, есть простые способы сделать его более долговечным. Все, что вам нужно — это обычная пищевая сода.

Перед тем как поставить букет в вазу, добавьте в воду небольшое количество пищевой соды, примерно чайную ложку. Затем стебель каждого цветка аккуратно срезается и ставится в вазу с содовым раствором.

Секрет в том, что пищевая сода создает щелочную среду и дезинфицирует воду в вазе. Это уменьшает рост бактерий и грибков, которые могут вызвать преждевременное увядание цветов. Таким образом, букет дольше сохраняет свежесть и привлекательность, пишут «Белновости».

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