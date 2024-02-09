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Букет не засохнет месяцами: 1 ложка этого средства сохранит пышными бутоны всегда

Букет не засохнет месяцами: 1 ложка этого средства сохранит пышными бутоны всегда

vsegda-pomnim.com

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Получение прекрасного букета цветов является радостным событием для любой дамы. Однако, часто бывает так, что цветы, подаренные с такой заботой, начинают увядать вскоре после получения. Если вы стремитесь, чтобы ваш букет радовал глаз как можно дольше, существует простой способ сделать его более стойким.

Вам потребуется всего лишь немного обычной пищевой соды.

Перед тем как поместить букет в вазу, добавьте небольшое количество соды — примерно чайную ложку — в воду. Затем укоротите стебли каждого цветка и погрузите их в воду с содой.

Секрет заключается в том, что сода создает щелочную среду, которая помогает дезинфицировать воду в вазе. Это способствует снижению размножения бактерий и грибков, которые могут ускорить увядание цветов. Таким образом, букет сохранит свежесть и красоту на протяжении значительно более длительного времени. Информация предоставлена порталом «Белновости».

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