Будут вынуждены сдать заново: новые правила получения водительских прав в РФ. У кого проблемы?

Сообщается, что с 1 апреля текущего года владельцам зарубежных и международных водительских удостоверений будет необходимо пересмотреть свои права, поскольку они теряют свою действительность на территории России. Это означает, что эти лица вынуждены будут пройти процедуру получения российских водительских прав.

В связи с изменениями в процессе получения водительских прав выделены следующие моменты:

Водителям, желающим управлять транспортными средствами категорий M, A и B, требуется успешно сдать теоретическую часть экзамена. Также необходимо получить справку о прохождении медицинской комиссии, включающей в себя терапевта, психиатра, невролога, нарколога и офтальмолога.

Автолюбители, продолжающие использовать зарубежные удостоверения после 1 апреля 2024 года, подпадают под категорию нарушителей, которым грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Некоторые лица будут исключены из участия в экзаменах, включая тех, кто лишился прав из-за вождения в нетрезвом виде, отказа от медицинского освидетельствования, явившихся в военный комиссариат по повестке или у кого истек срок действия паспорта.

Стоит отметить, что определенные категории лиц, такие как те, кто получил водительские права в Белоруссии, сотрудники дипломатических миссий, члены семей иностранных представителей, а также представители международных организаций, аккредитованных в МВД, являются исключениями из новых правил.