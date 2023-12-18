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«Будут рожать по госзаказу»: генерал-лейтенант Гурулев высказался об увеличении рождаемости в России

«Будут рожать по госзаказу»: генерал-лейтенант Гурулев высказался об увеличении рождаемости в России

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Российский военачальник в отставке, а также депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев высказала мнение, каким образом в России можно решить демографическую проблему: по мнению генерал-лейтенанта, женщинам необходимо рожать больше детей, сообщает ura.news.

Депутат Госдумы Гурулев заявил, что традиционными ценностями российского государства являются Родина и многодетные семьи, в то же время перечисленное является и обязанностями граждан страны. Поэтому женщины должны исполнять свой долг перед Родиной и рожать как можно больше детей.

Другими словами, Андрей Гурулев заявил в эфире программы «Соловьев Live» , что россиянки должны рожать «по приказу» Президента РФ, чтобы повысить численность граждан и устранить демографический кризис в России.

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