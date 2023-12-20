«Будут рожать!»: генерал-лейтенант Гурулев сказал, что ждет женщин ради повышения рождаемости

Депутат Государственной думы России Андрей Гурулев рассказал, как в нашей стране можно разрешить демографический кризис, сообщает ura.news.

По мнению российского военачальника в отставке, у женщин в России есть обязанность способствовать развитию своей Родины, к которой относится рождение детей. В связи с тем, что в настоящее время России переживает демографический кризис, Андрей Гурулев заявил, что женщины должны рожать как можно больше детей. Например, если в семье есть квартира, а также машина, то в ней должно быть не менее 2-3 детей.

Добавим, что в Государственной думе уже несколько месяцев депутаты рассматривают законопроект, подразумевающий запрет на прерывание беременности в частных клиниках.