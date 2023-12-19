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«Будут рожать!»: генерал-лейтенант Гурулев сказал, что будут делать с женщинами для повышения рождаемости

«Будут рожать!»: генерал-лейтенант Гурулев сказал, что будут делать с женщинами для повышения рождаемости

zabnews.ru

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Депутат Государственной думы Российской Федерации заявил, что женщинам в нашем государстве необходимо рожать больше детей, чтобы устранить демографический кризис, пишет ura.news.

Согласно мнению генерал-лейтенанта, при условии, что у семьи есть жилье и автомобиль, женщины в России должны рождать более двух детей. Андрей Гурулев отметил, что в его семье три ребенка, но, по его мнению, это упущение, и рожать надо было больше.

Также политик считает, что благополучие страны, включая хорошую демографическую динамику, это обязанность всех граждан мужского и женских полов, поэтому женщины в России должны рожать если не по желанию, то «по приказу» Президента РФ.

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