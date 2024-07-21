Будет проведена полная демобилизация: генерал-лейтенант Гурулев объяснил, когда ее ждать

В рамках продолжающейся военной операции на Украине, важным вопросом для многих российских семей является возвращение домой родственников, мобилизованных в последнем году. Андрей Гурулев, известный член Комитета Госдумы по обороне, недавно пролил свет на ситуацию с демобилизацией.

Юридический статус мобилизованных

Гурулев подчеркнул, что мобилизованные граждане России находятся на службе наравне с контрактниками, что означает продолжение их службы до официального объявления о демобилизации. Следовательно, их возвращение домой будет возможно только после того, как будет издан соответствующий президентский указ.

Контекст частичной мобилизации

На 21 сентября 2022 года, президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, целью которой было мобилизовать примерно 300 тысяч резервистов. К ноябрю того же года, согласно заявлениям министра обороны Сергея Шойгу, задача по мобилизации была успешно завершена, что способствовало укреплению вооруженных сил страны.

Усиление вооруженных сил

Дополнительно, Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ, уточнил, что с начала до середины 2023 года в армию по контракту было принято более 231 тысячи человек, что свидетельствует о значительном усилении военного потенциала страны.

Выводы по демобилизации

Момент демобилизации зависит от множества стратегических и политических факторов, и точные сроки будут определены в зависимости от развития обстановки на момент ее проведения. Родные мобилизованных продолжают ожидать официальных сообщений и готовятся к возможному возвращению своих близких после завершения их обязанностей.