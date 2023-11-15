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Будет ли дополнительная пенсия до конца 2023 года: в Госдуме приняли решение

Будет ли дополнительная пенсия до конца 2023 года: в Госдуме приняли решение

ulpravda.ru

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Гражданам Российской Федерации сообщили об окончательном решении Государственной думы по поводу дополнительной новогодней страховой выплате по возрасту для всех российских пенсионеров, пишет gorodkirov.ru.

Ранее на рассмотрение в Госдуму России было внесено предложение о дополнительной единоразовой выплате всем пенсионерам, обусловленное тем, что к праздничным новогодним каникулам всем гражданам РФ, а особенно социально уязвимому населению нашей страны, необходимо больше денег, так как в названный период люди тратят намного больше средств, чем обычно: подарки, праздничный стол, украшения для дома, поездки в гости к родственникам и друзьям и многое другое отнимают значительную сумму.

Однако инициатива о тринадцатой пенсии не была поддержана депутатами Государственной думы, и была отклонена властями нашего государства еще в первом чтении.

Добавим, что в 2024 году планировалось провести индексацию страховых выплат по возрасту на 4,6%. Но процент повышения пенсий для пожилых граждан изменился: в новом 2024 году пенсии вырастут на 7,5%. Таким образом, суммы страховых выплат по возрасту для неработающих пенсионеров составят до 23 449 рублей, а для работающих до 22 605 рублей.

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