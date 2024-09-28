Бросила карьеру, чтобы спасать животных: секс-символу 50-х Брижит Бардо отметила 90-летие

28 сентября 2024 года знаменитой французской актрисе и активистке Брижит Бардо исполнилось 90 лет. Эта выдающаяся женщина прошла удивительный жизненный путь, начав карьеру с балета и добившись международной славы в кино, а затем полностью посвятив себя защите прав животных.

Балетные корни и первые трудности

Родившаяся в Париже в 1934 году в состоятельной семье, Брижит столкнулась с жестокими насмешками из-за своей внешности — косоглазие и неправильный прикус серьезно влияли на её самооценку. Её мать, стремясь укрепить дочерину уверенность, отправила её в Парижскую консерваторию к знаменитому хореографу Борису Князеву. Несмотря на строгость и высокие требования учителя, именно танцы дали Бардо грациозность и уверенность, которые так необходимы на сцене.

Переход к моделингу и кинематограф

После окончания балетной школы, благодаря матери, которая открыла модный бутик, Брижит попробовала себя в моделировании. Её фотографии, опубликованные в журнале «Сад моды», привлекли внимание Роже Вадима, что стало началом её кинокарьеры.

Создание образа секс-символа

Бардо быстро стала популярной благодаря своему дебюту в фильме «Манина, девушка в бикини», где её откровенный наряд вызвал общественный резонанс. Вскоре за этим последовал фильм «И Бог создал женщину» под режиссурой Вадима, который окончательно закрепил за ней статус мирового секс-символа, несмотря на скандалы и критику.

Отказ от карьеры в пользу защиты животных

Кульминацией её карьеры стало решение оставить кино в 1973 году и посвятить себя защите прав животных. Основав фонд, Бардо активно участвовала в кампаниях против жестокого обращения с животными, включая борьбу с охотой и корридой.

Наследие Бардо и её влияние на общество

Бардо превратила свой публичный образ в мощный инструмент защиты животных, став символом не только красоты, но и милосердия. Она продолжает вдохновлять многих своей непоколебимой посвященностью делу защиты животных и уважением к жизни во всех её проявлениях.

Брижит Бардо остается одной из самых запоминающихся фигур в мировой культуре, примером того, как знаменитость может изменить мир к лучшему, используя свою известность для защиты и поддержки уязвимых, пишет ura.news.