Бросайте все и срочно в магазин: 15 продуктов неприлично подорожают к Новому году

В преддверии новогодних праздников ряд популярных у россиян продуктов значительно подорожает, поэтому специалисты советуют начинать готовиться к празднику уже в ближайшее время, сообщает pg12.

Согласно прогнозу экспертов, ближе к концу декабря 2023 года цены на говядину, сыр, курицу, красную рыбу и икру сильно вырастут. Это связано с тем, что в настоящее время стремительно растут цены на горючее топливо для транспортировки перечисленных продуктов. Также ожидается рост стоимости куриных яиц, морепродуктов, помидоров, свеклы, белокочанной капусты, зелени, лимонов, яблок и бананов.

Тем не менее есть и хорошие новости: некоторые продукты в канун долгожданного праздника, наоборот, станут дешевле. К ним относятся всеми любимые мандарины, хурма, а также цены снизятся на спиртные напитки.

Россиянам готовиться к празднованию Нового года следует начать заранее, чтобы сэкономить деньги и избежать покупки продуктов по завышенным ценам.