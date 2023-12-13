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Бросайте все и бегите в магазин: 15 продуктов неприлично подорожают к Новому году

Бросайте все и бегите в магазин: 15 продуктов неприлично подорожают к Новому году

fishki.net

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Гражданам Российской Федерации настоятельно рекомендуют начинать готовиться к празднованию Нового года как можно скорее, так как ближе к концу декабря ряд популярных продуктов для застолья значительно подорожает, сообщает pg12.

В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на то, нужны ли вам для праздничного застолья говядина, сыр, курица, красная рыба и икра, так как стоимость перечисленных продуктов станет намного выше ближе к Новому году во многом, из-за того что в настоящее время активно растут цены на сырье, топливо и транспортировку.

Вместе с тем, специалисты прогнозируют что дороже станут и следующие популярные у россиян продукты: куриные яйца, морепродукты, свежие овощи, зелень, лимоны, яблоки и бананы.

Но Новый год все же праздник, и без хороших новостей он пройти не может: на мандарины, хурму и алкогольные напитки к концу 2023 года цены, наоборот, упадут.

Таким образом, подготовку к Новому году и праздничному столу нужно начинать заранее, чтобы избежать неожиданных расходов и спешки в праздничные дни. Планирование меню заранее и закупка продуктов заблаговременно позволят сэкономить средства и избежать необходимости покупать продукты по завышенным ценам в последний момент.

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