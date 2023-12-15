Без рогов, хвостов и копыт: Роскачество озвучило марки пельменей с натуральным фаршем

Эксперты Российской системы качества обнародовали торговые марки, которые производят качественные и безопасные для употребления в пищу пельмени, сообщает pg21.

Как заявили специалисты, Государственный стандарт подразумевает, что помимо отсутствия вредных ингредиентов, качественные пельмени должны содержать 50 и более процентов фарша.

В ходе одной из последних проверок специалисты Роскачества выяснили, что три торговые марки изготавливают соответствующие всем стандартам полуфабрикаты, более того, в их пельменях содержится более 50% мяса, что, безусловно, делает их лучшими из лучших. К ним относятся полуфабрикаты под брендами «ВкусВилл», «Мясновъ» и «Рестория».