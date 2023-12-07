«Берите, внутри натуральный фарш»: Роскачество утвердило лучшие марки пельменей, которые можно покупать

Специалисты Российской системы качества периодически проверяю продукты питания, предлагаемые россиянам на полках супермаркетов и магазинов, чтобы граждане были уверены, что употребляют в пищу безопасные и качественные продукты.

Недавнюю проверку Роскачества прошел ряд образцов пельменей от известных и популярных в России производителей, в результате которой были названы лучшие марки, рекомендованные к покупке, и худшие, от употребления в пищу которых следует воздержаться, сообщает progorod59.

Специалисты утверждают, что в качественных пельменях должно содержаться минимум 50% фарша от общей массы полуфабриката, об этом также сказано в ГОСТ. Эксперты Роскачества обнаружили, что три отечественных бренда превышают этот показатель, чья продукция признана лучшей. К ним относятся пельмени от торговых марок «ВкусВилл», «Мясновъ», «Рестория».

Однако не все проверенные бренды оказались качественными: в ходе исследования в пельменях от «Горячей штучки», «Ложкарева», «Стародворья», «Тураково» и Caesar было обнаружено содержание частиц костной ткани, что является нарушением Государственных стандартов.