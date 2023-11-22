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Берите только эти пельмени: названы 10 лучших марок с натуральным мясом и без консервантов

Берите только эти пельмени: названы 10 лучших марок с натуральным мясом и без консервантов

zazakupkami.ru

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Эксперты Российской системы качества провели проверку одного из самых покупаемых россиянами продукта, мясных пельменей, и составили список самых качественных и натуральных из них, производимых в Российской Федерации, сообщает pg13.ru.

Согласно итогам лабораторных исследований, лидером по качеству и натуральности стали пельмени под маркой «Дымов», так как в составе продукта от данного производителя специалистами Роскачества не было обнаружено вредных и опасных для организма человека веществ и нарушений Государственных стандартов. Также в список безопасных для употребления в пищу пельмений попали продукты из теста и мяса под брендами «Папа может», «Мясницкий ряд», «Мираторг», «Вкусвилл», «Уральские пельмени», «Добрынинъ», «Ермолино», «Желтая подводная лодка». Как следует из заключения, пельмени от вышеперечисленных производителей приготовлены в соответствии со всеми правилами, где тесто тонкое, а количество мяса соответствует положенной норме, более того, при варке пельмени не расклеиваются и не расплываются по всей кастрюле.

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