Новости России
· Ульяна Сенько

Берите ее не раздумывая, там натуральное мясо: Роскачество проверило тушенку из магазинов

Берите ее не раздумывая, там натуральное мясо: Роскачество проверило тушенку из магазинов

forum.guns.ru

Подписаться в Telegram

Российская система качества периодически проводит исследования продуктов питания, предлагаемых российским потребителям. Проверка заключается в изучении фактических составов товаров на предметы нарушения Государственных стандартов.

Одно из последних исследований Роскачества было направлено на тушенку отечественных производителей.

Важно сказать, что консервированное мясо делиться на несколько сортов: высший, первый и простой, и поэтому для каждого из этих видов существуют отдельные требования ГОСТ.

По результатам проведенной проверки специалисты Российской системы качества объявили наилучшие по составу и качеству отечественные бренды консервированного тушеного мяса: первое место между собой разделили такие марки как "Микоян" и "Честный продукт", а тушенка брендов "Гродфуд", "Совок", "Барс", "Мяскон" и "Атрус" эксперты отнесли к числу лучших, сообщил информационно-новостной портал progorod43.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу три магазина "Бахетле"

Интересное в Казани

9 часов назад

Манго в кулинарии: необычные рецепты от бренд-шефа "ВкусВилл"

санобработка от тараканов московская область с выездом

Лонгриды

4 часа назад

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Новости Татарстана

2 дня назад

Женское здоровье: правила заботы и меры профилактики

ремонт секундомеров в Краснодаре

Новости Татарстана

6 часов назад

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Лонгриды

день назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Казани

день назад

Сильный ветер сорвал крыши с нескольких зданий в Казани

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД Татарстана вышли на дороги: их интересует определенная категория водителей

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане ураганом повредило кровлю Нацмузея и свалило 43 дерева
Лонгриды
4 часа назад

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане около 1000 мужчин оформили декретные отпуска

Интересное в Казани

9 часов назад

Манго в кулинарии: необычные рецепты от бренд-шефа "ВкусВилл"

Новости Казани

6 часов назад

ГИБДД Казани ищет очевидцев падения женщины в автобусе

Новости Казани

6 часов назад

В Казани стартовал частичный снос гостиниц-недостроев у моста "Миллениум"
Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"
Новости Татарстана
6 часов назад

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Новости Казани

7 часов назад

Стало известно, сколько будет стоить билет на первый рейс "Метеора" от Нижнего Новгорода до Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Казани задержали закладчика, прятавшего наркотики на чердаке дома

Новости Казани

7 часов назад

В Казани ураганный ветер нанес ущерб четырем паркам и скверу
«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»
Интересное в Казани
6 дней назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»