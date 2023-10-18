Берите ее не раздумывая, там натуральное мясо: Роскачество проверило тушенку из магазинов

Российская система качества периодически проводит исследования продуктов питания, предлагаемых российским потребителям. Проверка заключается в изучении фактических составов товаров на предметы нарушения Государственных стандартов.

Одно из последних исследований Роскачества было направлено на тушенку отечественных производителей.

Важно сказать, что консервированное мясо делиться на несколько сортов: высший, первый и простой, и поэтому для каждого из этих видов существуют отдельные требования ГОСТ.

По результатам проведенной проверки специалисты Российской системы качества объявили наилучшие по составу и качеству отечественные бренды консервированного тушеного мяса: первое место между собой разделили такие марки как "Микоян" и "Честный продукт", а тушенка брендов "Гродфуд", "Совок", "Барс", "Мяскон" и "Атрус" эксперты отнесли к числу лучших, сообщил информационно-новостной портал progorod43.