Берите ее не раздумывая, там настоящее мясо: Роскачество проверило тушенку из магазинов

Роскачество периодически проверяет продукты питания, предлагаемые гражданам россии, так как в последнее время большое количество производителей любит “экономить” и использует при создании товаров вредные вещества и дешевые некачественные ингредиенты. И подобное недобросовестное отношение к российским потребителям в свою очередь является грубейшим нарушением системы Государственных стандартов.

В одной из последних проверок эксперты Роскачества исследовали содержание консервных банок с тушеным мясом, потому что иногда в российских магазинах можно нарваться на тушенку, приготовленную по несоответствующим ГОСТ технологиям.



Согласно опубликованным результатам проведенного исследования экспертами Российской системы качества, лучшими по составу и качеству стали консервы из мяса брендов "Микоян" "Честный продукт", "Гродфуд", "Совок", "Барс", "Мяскон" и "Атрус"