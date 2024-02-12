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Банановый кризис в России: стало известно куда Эквадор направит забракованные в РФ фрукты

Банановый кризис в России: стало известно куда Эквадор направит забракованные в РФ фрукты

sportishka.com

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Пять из более чем 20 основных компаний-поставщиков бананов из Эквадора были заблокированы Россельхознадзором из-за мушки-горбатки. Власти предлагают перейти на индийские бананы, дешевле и не уступающие вкусом эквадорским.

Запреты на импорт часто связаны с политикой. Российские компании страдают из-за неспособности провести ранее закупленные бананы через фитосанитарный контроль, но запасы на складах еще позволяют удовлетворить спрос.

Розничные сети утверждают, что дефицит бананов в ближайшее время не предвидится. Несмотря на ограничения, эквадорские поставки в Россию составляют 97% от общего объема. Переключиться на других поставщиков сложно из-за процедур согласования и нехватки альтернативных источников.

Планы на увеличение импорта бананов из Китая не привлекают серьезного внимания, так как его объемы незначительны в контексте российского рынка. Индия является потенциальным альтернативным поставщиком, но существует неопределенность по объемам и логистике. Несмотря на некоторые перспективы, большинство участников рынка ожидают восстановления поставок из Эквадора, сообщает chita.ru.

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