Новости России
· 16+ · Полина Модестова

БАМ — «символ дружбы, взаимопомощи, коллективизма, любви к своей стране»: о чем расскажут новые «Разговоры о важном»

16 сентября в российских учебных заведениях про...

tspu.edu.ru

Подписаться в Telegram

16 сентября в российских учебных заведениях пройдет акция «Разговоры о важном», посвященная теме «Дорогами России». Уроки будут охватывать знаковые железнодорожные проекты, такие как БАМ и Транссибирская магистраль, а также представят выступление Владимира Путина с Восточного экономического форума.

1-2 классы

Для младших школьников урок начнется с обсуждения важности транспорта в нашей жизни. Педагог объяснит, как дороги и железные дороги способствуют быстрому перемещению людей и грузов. Дети увидят фотографии поездов, узнают об истории первой железной дороги в России и познакомятся с БАМом. Урок завершится мультфильмом о правилах безопасности на железной дороге.

3-4 классы

Третьеклассники и четвероклассники изучат различные типы поездов и их преимущества. Педагог расскажет о «Сапсанах» и других современных поездах, обсудит развитие РЖД и планируемые высокоскоростные магистрали. Урок включает видео о новейших технологиях и игру о профессиях в железнодорожной отрасли.

5-7 классы

Ученикам старших классов расскажут о развитии железных дорог и современных технологиях, таких как дистанционное управление поездами. Они узнают о Транссибирской магистрали, БАМе и новых высокоскоростных поездах. В завершение урока учащиеся смогут поучаствовать в конкурсе детских инженерных проектов.

8-9 классы

Для учеников 8-9 классов урок начнется с обсуждения крупных железнодорожных проектов и фрагмента выступления Путина на Восточном экономическом форуме. Педагог расскажет о стратегическом значении автомагистрали «Санкт-Петербург — Владивосток» и проведет виртуальное путешествие по ключевым станциям России.

10-11 классы

Старшеклассники рассмотрят значение БАМа и его историческое значение. В рамках урока они примут участие в деловой игре, обсуждая значение этого проекта. Также будет рассказано о конкурсе «Инженеры транспорта», в котором учащиеся смогут представить свои идеи для развития железных дорог.

Для студентов техникумов и колледжей урок сосредоточится на развитии РЖД и поддержке молодых специалистов. Педагог расскажет о туристических маршрутах РЖД и программе поддержки молодых специалистов, включая ипотеку по сниженной ставке.

Занятие «Дорогами России» предоставит учащимся возможность углубить знания о железнодорожной инфраструктуре и ее будущем, пишет 59.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

обработка от тараканов ногинск

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Интересное в Казани

2 дня назад

Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в онлайн-школу?

ремонт чайника скарлет в Санкт-Петербурге

Новости Казани

16 часов назад

Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE»

Новости Татарстана

день назад

На трассе М7 автомобиль столкнулся с грузовиком

Новости Татарстана

16 часов назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В этом году из Татарстана выгнали две тысячи мигрантов
Новости Татарстана
16 часов назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Правительство республики обновило норматив затр...

Новости Казани

10 часов назад

Казанский зооботсад меняет режим работы

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

На начало недели в Татарстане прогнозируют туман и ветер

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане обнаружили гигантских кузнечиков
Сервис доставки Купер теперь может приносить ед...
Новости Казани
день назад

Сервис доставки Купер теперь может приносить еду на «Татнефть Арену»

Новости Казани

11 часов назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сливом отходов в Лебяжье

Новости Казани

16 часов назад

В день послания Минниханова в Казани перекроют улицу Пушкина

Новости Казани

16 часов назад

Жители Советского района в Казани на сутки останутся без воды
Искусственный интеллект МТС заговорил на татарс...
Важное в РТ
5 дней назад

Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке
Группа ОМК выдаст гранты до 200 тысяч соцпредпр...
Новости Татарстана
2 дня назад

Группа ОМК выдаст гранты до 200 тысяч соцпредпринимателям из Альметьевска