БАМ — «символ дружбы, взаимопомощи, коллективизма, любви к своей стране»: о чем расскажут новые «Разговоры о важном»
tspu.edu.ru
16 сентября в российских учебных заведениях пройдет акция «Разговоры о важном», посвященная теме «Дорогами России». Уроки будут охватывать знаковые железнодорожные проекты, такие как БАМ и Транссибирская магистраль, а также представят выступление Владимира Путина с Восточного экономического форума.
1-2 классы
Для младших школьников урок начнется с обсуждения важности транспорта в нашей жизни. Педагог объяснит, как дороги и железные дороги способствуют быстрому перемещению людей и грузов. Дети увидят фотографии поездов, узнают об истории первой железной дороги в России и познакомятся с БАМом. Урок завершится мультфильмом о правилах безопасности на железной дороге.
3-4 классы
Третьеклассники и четвероклассники изучат различные типы поездов и их преимущества. Педагог расскажет о «Сапсанах» и других современных поездах, обсудит развитие РЖД и планируемые высокоскоростные магистрали. Урок включает видео о новейших технологиях и игру о профессиях в железнодорожной отрасли.
5-7 классы
Ученикам старших классов расскажут о развитии железных дорог и современных технологиях, таких как дистанционное управление поездами. Они узнают о Транссибирской магистрали, БАМе и новых высокоскоростных поездах. В завершение урока учащиеся смогут поучаствовать в конкурсе детских инженерных проектов.
8-9 классы
Для учеников 8-9 классов урок начнется с обсуждения крупных железнодорожных проектов и фрагмента выступления Путина на Восточном экономическом форуме. Педагог расскажет о стратегическом значении автомагистрали «Санкт-Петербург — Владивосток» и проведет виртуальное путешествие по ключевым станциям России.
10-11 классы
Старшеклассники рассмотрят значение БАМа и его историческое значение. В рамках урока они примут участие в деловой игре, обсуждая значение этого проекта. Также будет рассказано о конкурсе «Инженеры транспорта», в котором учащиеся смогут представить свои идеи для развития железных дорог.
Для студентов техникумов и колледжей урок сосредоточится на развитии РЖД и поддержке молодых специалистов. Педагог расскажет о туристических маршрутах РЖД и программе поддержки молодых специалистов, включая ипотеку по сниженной ставке.
Занятие «Дорогами России» предоставит учащимся возможность углубить знания о железнодорожной инфраструктуре и ее будущем, пишет 59.ru.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань