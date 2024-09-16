БАМ — «символ дружбы, взаимопомощи, коллективизма, любви к своей стране»: о чем расскажут новые «Разговоры о важном»

16 сентября в российских учебных заведениях пройдет акция «Разговоры о важном», посвященная теме «Дорогами России». Уроки будут охватывать знаковые железнодорожные проекты, такие как БАМ и Транссибирская магистраль, а также представят выступление Владимира Путина с Восточного экономического форума.

1-2 классы

Для младших школьников урок начнется с обсуждения важности транспорта в нашей жизни. Педагог объяснит, как дороги и железные дороги способствуют быстрому перемещению людей и грузов. Дети увидят фотографии поездов, узнают об истории первой железной дороги в России и познакомятся с БАМом. Урок завершится мультфильмом о правилах безопасности на железной дороге.

3-4 классы

Третьеклассники и четвероклассники изучат различные типы поездов и их преимущества. Педагог расскажет о «Сапсанах» и других современных поездах, обсудит развитие РЖД и планируемые высокоскоростные магистрали. Урок включает видео о новейших технологиях и игру о профессиях в железнодорожной отрасли.

5-7 классы

Ученикам старших классов расскажут о развитии железных дорог и современных технологиях, таких как дистанционное управление поездами. Они узнают о Транссибирской магистрали, БАМе и новых высокоскоростных поездах. В завершение урока учащиеся смогут поучаствовать в конкурсе детских инженерных проектов.

8-9 классы

Для учеников 8-9 классов урок начнется с обсуждения крупных железнодорожных проектов и фрагмента выступления Путина на Восточном экономическом форуме. Педагог расскажет о стратегическом значении автомагистрали «Санкт-Петербург — Владивосток» и проведет виртуальное путешествие по ключевым станциям России.

10-11 классы

Старшеклассники рассмотрят значение БАМа и его историческое значение. В рамках урока они примут участие в деловой игре, обсуждая значение этого проекта. Также будет рассказано о конкурсе «Инженеры транспорта», в котором учащиеся смогут представить свои идеи для развития железных дорог.

Для студентов техникумов и колледжей урок сосредоточится на развитии РЖД и поддержке молодых специалистов. Педагог расскажет о туристических маршрутах РЖД и программе поддержки молодых специалистов, включая ипотеку по сниженной ставке.

Занятие «Дорогами России» предоставит учащимся возможность углубить знания о железнодорожной инфраструктуре и ее будущем, пишет 59.ru.