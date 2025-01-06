Автолюбители выдохнули с облегчением: в России продлили срок действия истекающих в 2025 году водительских прав

Правительство РФ утвердило автоматическое продление водительских удостоверений, срок которых истекает в 2025 году. Эта инициатива распространяется на всех водителей, включая владельцев личного транспорта и тех, кто использует права в профессиональных целях или для ведения бизнеса. Гражданам не нужно будет лично обращаться в ГИБДД для обновления документов – срок действия прав будет увеличен на три года без их участия.

Однако данная мера не отменяет необходимости замены удостоверения в случае изменения личных данных (например, фамилии, имени или отчества), а также при утере или повреждении документа. Эти ситуации по-прежнему требуют обращения в соответствующие органы для оформления нового водительского удостоверения.