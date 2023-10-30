«Является его неотъемлемым правом»: в Госдуме ответили на заявление генерал-лейтенанта Гурулева об уничтожении 20% населения России

Российского военачальника Андрея Гурулева поддержали в Государственной думе. А именно, Глава этической комиссии и депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что озвученное предложение Гурулева об уничтожении 20% россиян, не поддерживающих власти РФ, не является оскорблением или унижением, сообщили в Национальной службе новостей.

Согласно мнению Валентины Терешковой, у каждого российского депутата есть полное право выражать личное мнение, и резкое высказывание Андрея Гурулева является лишь оборотом речи, посредством которого он прояснил собственную позицию.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что среди населения Российской Федерации лишь 20% из 100% не согласны с политикой президента Владимира Путина и не поддерживают его. А в трудные для нашей страны времена, согласно словам Гурулева, таких людей быть не должно.

Депутат Законодательного собрания и заместитель председателя политической партии «Яблоко» Борис Вишневский обратился с требованием проверить резкое высказывание российского военачальника Андрея Гурулева.