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Авиагруппа «Стрижи» продемонстрирует высший пилотаж на МиГ-29 в Нижнем Новгороде

На празднование 120-летия со дня рождения выдаю...

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На празднование 120-летия со дня рождения выдающегося летчика Валерия Чкалова, Нижний Новгород приглашает всех на уникальное авиашоу. 4 августа, с 13:00 до 14:00, над слиянием рек Оки и Волги пройдет выступление группы "Стрижи" Воздушно-космических сил России. Пилоты на истребителях МиГ-29 продемонстрируют высший класс воздушных маневров.

По словам организаторов из АНО «Центр 800», зрители увидят как групповые, так и индивидуальные элементы пилотажа. Под руководством полковника Дениса Кузнецова, летчики исполнят фигуры такие как «Звезда», «Пирамида» и «Стрела». Отличительной чертой выступления «Стрижей» является их способность проводить весь полет в поле зрения зрителей, без отхода из зоны показа.

Для тех, кто планирует посетить мероприятие, наилучшие места для просмотра представления обещают быть на набережной Федоровского и Нижне-Волжской набережной. Там установят системы звукового сопровождения, а близость к водной глади обеспечит отличный обзор.

На территории Стрелки, где также будет организована сцена, запланированы разнообразные культурно-развлекательные мероприятия. Помимо этого, посетителям будет предложена полевая кухня и мастер-классы от Дома народного единства, что сделает день еще более запоминающимся.

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