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Арендаторы готовы солидно переплачивать только за одну деталь в квартирах

Арендаторы готовы солидно переплачивать только за одну деталь в квартирах

rentalhome.ru

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Стало известно, за какое жилье россияне, желающие снимать квартиру, готовы переплачивать до 10 000 рублей каждый месяц, сообщает новостной портал Lenta.ru.

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» провели исследование, в которым выяснили, какое жилье является наиболее привлекательным для арендаторов, и за какие элементы в помещении они готовы платить больше.

Согласно итогам исследования, больше всего в квартире желающих арендовать жилье привлекают наличие балкона и лоджии. Также арендаторы предпочли бы снимать квартиру, чем покупать свою, если бы в ней находилось больше удобств, среди которых близкое расположение к транспортным остановкам и метро, к месту работы, а также новый современный ремонт, наличие бытовой техники, наличие отдельной комнаты для хранения вещей или гардеробной, раздельный санузел и большая объединенная с кухней столовая. Более того, эксперты уточнили, что за вышеперечисленные предметы и комнаты желающие снимать жилье готовы даже доплачивать.

Среди опрошенных 22,1% готовы переплачивать за доступность общественного транспорта, 21,2% за современное техническое оборудование помещения, 15,9% за большую площадь жилого помещения, 14,6% за бесплатную парковку возле дома, и всего 8,7% за дизайнерский ремонт.

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