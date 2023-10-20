АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2023 года провело более 100 плановых учебно-тренировочных занятий

АО «Транснефть – Прикамье» за три квартала 2023 года провело 115 плановых учебно-тренировочных занятий (УТЗ) на подводных переходах магистральных трубопроводов (МТ) в 6 регионах деятельности.

Главная цель занятий - обучение работников действиям по реагированию на нештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным, а также поддержание в постоянной готовности сил и средств, которые необходимы для устранения возможных инцидентов, нештатных ситуаций, отказов оборудования.

План тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации последствий условных аварий составлен таким образом, что позволяет отрабатывать различные сценарии чрезвычайных ситуаций. Аварийные подразделения могут работать на реках, суше, болотах. Для каждого сценария используется индивидуальный набор специального оборудования и средств.

На крупных реках привлекается база флота, отрабатывается развертывание и применение мобильных ордеров. В ходе учений моделируются ситуации, в которых отрабатываются действия персонала по заранее прописанным ситуационным планам. Все это позволяет обеспечить готовность работников к возможному возникновению нештатных ситуаций.

Результаты всех проведенных за 9 месяцев 2023 года учебно-тренировочных занятий получили положительные оценки наблюдательных комиссий.

Справочно

АО «Транснефть – Прикамье» - дочернее общество крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть». В зоне его ответственности находится 6,5 тыс. км трубопроводов на территории 11 субъектов Российской Федерации. Более 290 км из них – это подводные переходы МТ через большие и малые реки. Первостепенное внимание предприятие уделяет пожарной, промышленной и экологической безопасности работ, обеспечивая бесперебойную и безаварийную транспортировку нефти и нефтепродуктов.