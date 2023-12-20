Январь и февраль станут по-настоящему аномальными: синоптики сказали, к чему готовиться

Метеорологи рассказали, какая погода ожидает россиян в январе и феврале 2024 года: месяцы будут аномальными и удивят жителей страны чудовищными капризными климатическими условиями, пишет PRIMPRESS.

Всем известно, что обычно в январе начинается самая суровая и морозная часть русской зимы, однако в 2024 году все будет иначе, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

В настоящее время в водах Мирового океана специалисты наблюдают глобальное климатическое явление под названием Эль-Ниньо, которое характеризуется потеплением. Согласно прогнозам экспертов, его действие, другими словами, колебания температуры вод будут продолжаться до конца зимы. Поэтому самое холодное время года на территории российского государства будет совсем не таким, к какому привыкли жители страны.

Эль-Ниньо стал причиной того, что в большинстве субъектах Центральной России на данный момент выпало рекордное количество осадков, и метеорологи заявляют, что до конца зимы их будет еще больше.

Согласно прогнозу погоды, январь и февраль будут непостоянными месяцами по температуре воздуха: столбики термометров будут колебаться между плюсом и минусом на протяжении всей зимы. Более того, весна в 2024 году придет гораздо раньше срока. Скачки температуры будут сопровождаться колоссальным количеством осадков в виде мокрого снега и ледяных дождей.