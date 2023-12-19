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Январь и февраль станут аномальными: синоптики сказали, к чему готовиться

Январь и февраль станут аномальными: синоптики сказали, к чему готовиться

mos.news

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Метеорологи рассказали, какая погода ожидает граждан Российской Федерации в январе и феврале 2024 года. Согласно прогнозу, предстоящие зимние месяцы будут аномальными и принесут климатические сюрпризы во все регионы нашей страны, сообщает PRIMPRESS.

Русская зима особенно в январе и феврале характеризуется суровыми морозами, тем не менее в наступающем году она будет совсем другая, заявил синоптик Евгений Тишковец.

В связи с тем, что в водах Мирового океана наблюдается климатическое явление под названием Эль-Ниньо, на суше погода будет сходить с ума и безумствовать: температура воздуха будет демонстрировать резкие колебания, а ожидаемое количество осадков побьет все предыдущие рекорды.

Погодное явление Эль-Ниньо уже стал причиной того, что в большинстве центральных регионах России выпало рекордное количество снега, однако на этом все не остановится, и россиян продолжат атаковать сильнейшие осадки, которые к концу зимы установят абсолютный рекорд.

Согласно прогнозу, температура воздуха в январе и феврале будет колебаться между плюсом и минусом, а это в свою очередь приведет к тому, что предстоящие осадки будет идти либо в смешанном виде, либо отдельно в виде мокрых снегов и ледяных дождей.

Евгений Тишковец отметил, что январь будет теплее среднестатистической нормы на 3-4 градуса, а в феврале станет еще теплее. При таком поведении погоды, синоптики заявляют, что весна в Россию придет гораздо раньше положенного срока.

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