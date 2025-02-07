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Антициклон перемен: синоптики предупреждают жителей Татарстана о северном ветре и морозах

Жителей Татарстана в ближайшие дни ожидает моро...

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Жителей Татарстана в ближайшие дни ожидает морозная погода с переменной облачностью и без осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, ночная и утренняя температура опустится до -9...-14C, а при прояснениях может достигать -18C.

Днем столбики термометров покажут от -3 до -8C. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 4–9 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными, сообщает Kazanfirst.

Как подготовиться к морозам и гололедице?

  • Автовладельцам рекомендуется использовать зимнюю резину и соблюдать дистанцию на скользких дорогах.
  • Пешеходам стоит выбирать обувь с рельефной подошвой и быть внимательными на тротуарах.
  • Одевайтесь по погоде – в такие морозы важно защищать открытые участки кожи, чтобы избежать обморожений.

Будьте осторожны на дорогах и берегите здоровье в зимние холода!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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