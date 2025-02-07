Антициклон перемен: синоптики предупреждают жителей Татарстана о северном ветре и морозах
PROKAZAN
Жителей Татарстана в ближайшие дни ожидает морозная погода с переменной облачностью и без осадков.
По данным регионального Гидрометцентра, ночная и утренняя температура опустится до -9...-14C, а при прояснениях может достигать -18C.
Днем столбики термометров покажут от -3 до -8C. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 4–9 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными, сообщает Kazanfirst.
Как подготовиться к морозам и гололедице?
- Автовладельцам рекомендуется использовать зимнюю резину и соблюдать дистанцию на скользких дорогах.
- Пешеходам стоит выбирать обувь с рельефной подошвой и быть внимательными на тротуарах.
- Одевайтесь по погоде – в такие морозы важно защищать открытые участки кожи, чтобы избежать обморожений.
Будьте осторожны на дорогах и берегите здоровье в зимние холода!
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