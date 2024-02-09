Аномальные февраль и март: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

Гражданам Российской Федерации рассказали, какая погода их ожидает в конце текущей зимы и начале весны. Согласно прогнозу синоптиков, февраль и март станут аномальными.

Гидрометеорологический центр России предупреждает, что на стыке двух времен года жителям страны стоить быть готовыми к необычным климатическим условиям.

Февраль 2024 года станет одним из самых теплых за последние несколько лет. Средняя температура воздуха будет выше среднестатистической нормы на 3-5 градуса. «Февральская жара» наступит в таких российских городах как Новосибирск, Екатеринбург и Москва.

Вместе с тем синоптики прогнозируют к концу месяца начало мощных снегопадов, которые будут идти преимущественно на территориях центральной части Российской Федерации.

В марте непривычное тепло будет радовать жителе Урала, Сибири, а также регионы, которые расположены в центре страны, сообщили в PRIMPRESS.