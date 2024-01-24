«А где же вы будете жить?»: в России хотят деприватизировать квартиры у бедных семей

Глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, Андрей Широков, выразил свою точку зрения относительно прошедшей в 90-х годах прошлого столетия жилищной приватизации в Российской Федерации, считая ее главной ошибкой, которая привела к возникновению класса "нищих собственников". В своем предложении он озвучил ряд мер, включая увеличение платы за обслуживание квартир и деприватизацию жилья у малоимущих граждан.

В соответствии с предложениями Широкова:

Рекомендуется увеличить плату за обслуживание квартир с 25 до 100 руб. ежемесячно.

Предлагается провести деприватизацию квартир у бедных граждан, передав их в муниципальную собственность, оставив предыдущих владельцев в статусе арендаторов.

Главный аргумент Широкова состоит в том, что жилищная приватизация привела к формированию класса "нищих собственников", столкнувшихся с трудностью оплаты коммунальных услуг, несмотря на высокую стоимость квартир. Также выдвигается критика в отношении недостаточной уплаты налогов этими собственниками и низкого уровня ремонта и обновления коммуникаций в стране, сообщает pravda.ru.