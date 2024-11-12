9-летняя дочка Утяшевой и Воли София удивила модельной внешностью

Спортсменка Ляйсан Утяшева стала чаще выкладывать фотографии со своей дочерью Софией, которую она ранее не показывала поклонникам. Ведущая в первый раз родила в 2013 году. Тогда на свет появился сын Роберт. Примерно за 6 месяцев до рождения ребенка женщина вышла замуж за Павла Волю. Спустя 2 года в семье появилась София.

В одном интервью Ляйсан сообщила, что она спрашивает у дочери разрешение на публикацию фото с ней.

Не так давно бывшая гимнастка выложила снимки с тренировки 9-летней девочки. Известно, что София увлекается теннисом и делает успехи в этом виде спорта.

Некоторые подписчики написали, что девочка может в будущем стать моделью, потому что у нее хорошие внешние данные. Кроме того, Роберт хочет победить на турнире «Большого шлема». Он тоже увлекается теннисом. Его кумиры: Даниил Медведев и Хуберт Хуркач.