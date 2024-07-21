5 беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: советы идеальных хозяек
ok.ru
Каждый, кто выращивает огурцы или просто любит их кушать, знает, что лето — это время, когда эти зеленые хрустящие плоды изобилуют на прилавках и в садах. Но что делать, когда огурцы созревают одновременно и их слишком много? Ответ прост — консервирование! Вот пять традиционных и необычных способов заготовки огурцов, которые позволят вам наслаждаться их вкусом круглый год.
1. Классические маринованные огурцы
Это базовый рецепт для начинающих. Вам понадобится:
- 1 кг огурцов;
- 1 л воды;
- 2 столовые ложки соли;
- 100 г сахара;
- 100 мл уксуса 9%;
- Лавровый лист, горчица, перец горошком.
Огурцы хорошо моем, разрезаем на дольки или оставляем целыми. В кастрюле доводим воду до кипения, растворяем соль и сахар, добавляем уксус. В стерилизованные банки кладем специи, огурцы и заливаем маринадом. Пастеризуем банки 15 минут и закатываем.
2. Огурцы с чесноком и укропом
Этот рецепт отлично подходит для тех, кто предпочитает острые закуски.
- 1 кг огурцов;
- 2-3 зубчика чеснока;
- Несколько веточек укропа;
- 1 л воды;
- 50 г соли.
Огурцы нарезаем на четвертинки, укладываем в банки с чесноком и укропом. Заливаем кипящим соленым рассолом, закрываем крышками и стерилизуем 10 минут.
3. Сладкие огурцы в сиропе
Для любителей необычных вкусов!
- 1 кг огурцов;
- 1 л воды;
- 300 г сахара;
- 50 мл уксуса;
- Корица, гвоздика.
Огурцы режем кружочками, бланшируем в кипящей воде 5 минут. Варим сироп из воды, сахара, специй и уксуса. Заливаем огурцы горячим сиропом и закатываем.
4. Острые огурцы с карри
Экзотический вкус, который удивит гостей.
- 1 кг огурцов;
- 1 л воды;
- 2 ст. ложки соли;
- 1 ст. ложка сахара;
- 100 мл уксуса;
- 1 ст. ложка карри.
Огурцы нарезаем, укладываем в банки, добавляем карри. Заливаем кипящим маринадом, стерилизуем 20 минут и закатываем.
5. Консервированные огурцы с мятой
Интересный ароматный вариант.
- 1 кг огурцов;
- 1 л воды;
- 50 г соли;
- Несколько листочков мяты.
Огурцы нарезаем по диагонали. В банки кладем мяту, заливаем кипящим рассолом. Стерилизуем 15 минут и закатываем.
Каждый из этих рецептов позволит вам наслаждаться вкусом свежих огурцов в холодное время года. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами и пропорциями, чтобы найти свой идеальный вкус!
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