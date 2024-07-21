5 беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: советы идеальных хозяек

Каждый, кто выращивает огурцы или просто любит их кушать, знает, что лето — это время, когда эти зеленые хрустящие плоды изобилуют на прилавках и в садах. Но что делать, когда огурцы созревают одновременно и их слишком много? Ответ прост — консервирование! Вот пять традиционных и необычных способов заготовки огурцов, которые позволят вам наслаждаться их вкусом круглый год.

1. Классические маринованные огурцы

Это базовый рецепт для начинающих. Вам понадобится:

1 кг огурцов;

1 л воды;

2 столовые ложки соли;

100 г сахара;

100 мл уксуса 9%;

Лавровый лист, горчица, перец горошком.

Огурцы хорошо моем, разрезаем на дольки или оставляем целыми. В кастрюле доводим воду до кипения, растворяем соль и сахар, добавляем уксус. В стерилизованные банки кладем специи, огурцы и заливаем маринадом. Пастеризуем банки 15 минут и закатываем.

2. Огурцы с чесноком и укропом

Этот рецепт отлично подходит для тех, кто предпочитает острые закуски.

1 кг огурцов;

2-3 зубчика чеснока;

Несколько веточек укропа;

1 л воды;

50 г соли.

Огурцы нарезаем на четвертинки, укладываем в банки с чесноком и укропом. Заливаем кипящим соленым рассолом, закрываем крышками и стерилизуем 10 минут.

3. Сладкие огурцы в сиропе

Для любителей необычных вкусов!

1 кг огурцов;

1 л воды;

300 г сахара;

50 мл уксуса;

Корица, гвоздика.

Огурцы режем кружочками, бланшируем в кипящей воде 5 минут. Варим сироп из воды, сахара, специй и уксуса. Заливаем огурцы горячим сиропом и закатываем.

4. Острые огурцы с карри

Экзотический вкус, который удивит гостей.

1 кг огурцов;

1 л воды;

2 ст. ложки соли;

1 ст. ложка сахара;

100 мл уксуса;

1 ст. ложка карри.

Огурцы нарезаем, укладываем в банки, добавляем карри. Заливаем кипящим маринадом, стерилизуем 20 минут и закатываем.

5. Консервированные огурцы с мятой

Интересный ароматный вариант.

1 кг огурцов;

1 л воды;

50 г соли;

Несколько листочков мяты.

Огурцы нарезаем по диагонали. В банки кладем мяту, заливаем кипящим рассолом. Стерилизуем 15 минут и закатываем.

Каждый из этих рецептов позволит вам наслаждаться вкусом свежих огурцов в холодное время года. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами и пропорциями, чтобы найти свой идеальный вкус!