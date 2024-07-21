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5 беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: советы идеальных хозяек

Каждый, кто выращивает огурцы или просто любит их кушать, знает, что лето — это время, когда эти зеленые хрустящие плоды изобилуют на прилавках и в садах

ok.ru

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Каждый, кто выращивает огурцы или просто любит их кушать, знает, что лето — это время, когда эти зеленые хрустящие плоды изобилуют на прилавках и в садах. Но что делать, когда огурцы созревают одновременно и их слишком много? Ответ прост — консервирование! Вот пять традиционных и необычных способов заготовки огурцов, которые позволят вам наслаждаться их вкусом круглый год.

1. Классические маринованные огурцы

Это базовый рецепт для начинающих. Вам понадобится:

  • 1 кг огурцов;
  • 1 л воды;
  • 2 столовые ложки соли;
  • 100 г сахара;
  • 100 мл уксуса 9%;
  • Лавровый лист, горчица, перец горошком.

Огурцы хорошо моем, разрезаем на дольки или оставляем целыми. В кастрюле доводим воду до кипения, растворяем соль и сахар, добавляем уксус. В стерилизованные банки кладем специи, огурцы и заливаем маринадом. Пастеризуем банки 15 минут и закатываем.

2. Огурцы с чесноком и укропом

Этот рецепт отлично подходит для тех, кто предпочитает острые закуски.

  • 1 кг огурцов;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • Несколько веточек укропа;
  • 1 л воды;
  • 50 г соли.

Огурцы нарезаем на четвертинки, укладываем в банки с чесноком и укропом. Заливаем кипящим соленым рассолом, закрываем крышками и стерилизуем 10 минут.

3. Сладкие огурцы в сиропе

Для любителей необычных вкусов!

  • 1 кг огурцов;
  • 1 л воды;
  • 300 г сахара;
  • 50 мл уксуса;
  • Корица, гвоздика.

Огурцы режем кружочками, бланшируем в кипящей воде 5 минут. Варим сироп из воды, сахара, специй и уксуса. Заливаем огурцы горячим сиропом и закатываем.

4. Острые огурцы с карри

Экзотический вкус, который удивит гостей.

  • 1 кг огурцов;
  • 1 л воды;
  • 2 ст. ложки соли;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • 100 мл уксуса;
  • 1 ст. ложка карри.

Огурцы нарезаем, укладываем в банки, добавляем карри. Заливаем кипящим маринадом, стерилизуем 20 минут и закатываем.

5. Консервированные огурцы с мятой

Интересный ароматный вариант.

  • 1 кг огурцов;
  • 1 л воды;
  • 50 г соли;
  • Несколько листочков мяты.

Огурцы нарезаем по диагонали. В банки кладем мяту, заливаем кипящим рассолом. Стерилизуем 15 минут и закатываем.

Каждый из этих рецептов позволит вам наслаждаться вкусом свежих огурцов в холодное время года. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами и пропорциями, чтобы найти свой идеальный вкус!

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