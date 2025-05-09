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3 ложки на кучу и перегниют даже ветки: быстрый компост без всяких хлопот - в мае земля словно пух

Обычный компост зреет до трёх лет, но агроном К...

dachka-ogorodik.ru

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Обычный компост зреет до трёх лет, но агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии раскрыла способ, как сократить этот срок до одного года. Всё, что нужно — крахмал, мочевина и немного ухода.

Что делает компост ценным?

Компост — это натуральное органическое удобрение, которое:

  • насыщает почву микроэлементами,
  • улучшает её структуру и воздухопроницаемость,
  • подавляет патогены,
  • активизирует рост растений.

Как ускорить компостирование?

Секретная смесь:

Смешайте крахмал и мочевину в пропорции 1:1.

Раз в 2 недели посыпайте компост 3 столовыми ложками этой смеси и поливайте водой.

Как это работает:

Мочевина поднимает температуру и убивает вредные бактерии;

Крахмал — легкоусвояемый полисахарид, который активизирует рост полезных микроорганизмов.

Уже через 12 месяцев вы получите готовый, насыщенный компост.

Правильный уход за компостной кучей

  1. Следите за влажностью: компост должен быть слегка влажным, как губка.
  2. Перекапывайте каждые 1–2 недели для притока кислорода и равномерного распределения влаги.
  3. Избегайте застойных зон — они вызывают гниение и запах.

Что можно класть в компост?

  • Овощные и фруктовые очистки
  • Бумага, картон, кофейная гуща
  • Яичная скорлупа, чайные листья
  • Волосы, трава, сено
  • Измельчённые ветки и даже кости

Чем разнообразнее состав, тем полноценнее удобрение на выходе.

Результат

  • Готовый за 1 год компост
  • Богатый микроорганизмами
  • Повышает плодородие и здоровье почвы

Подходит для всех видов огородных и садовых культур

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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