3 ложки на кучу и перегниют даже ветки: быстрый компост без всяких хлопот - в мае земля словно пух
dachka-ogorodik.ru
Обычный компост зреет до трёх лет, но агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии раскрыла способ, как сократить этот срок до одного года. Всё, что нужно — крахмал, мочевина и немного ухода.
Что делает компост ценным?
Компост — это натуральное органическое удобрение, которое:
- насыщает почву микроэлементами,
- улучшает её структуру и воздухопроницаемость,
- подавляет патогены,
- активизирует рост растений.
Как ускорить компостирование?
Секретная смесь:
Смешайте крахмал и мочевину в пропорции 1:1.
Раз в 2 недели посыпайте компост 3 столовыми ложками этой смеси и поливайте водой.
Как это работает:
Мочевина поднимает температуру и убивает вредные бактерии;
Крахмал — легкоусвояемый полисахарид, который активизирует рост полезных микроорганизмов.
Уже через 12 месяцев вы получите готовый, насыщенный компост.
Правильный уход за компостной кучей
- Следите за влажностью: компост должен быть слегка влажным, как губка.
- Перекапывайте каждые 1–2 недели для притока кислорода и равномерного распределения влаги.
- Избегайте застойных зон — они вызывают гниение и запах.
Что можно класть в компост?
- Овощные и фруктовые очистки
- Бумага, картон, кофейная гуща
- Яичная скорлупа, чайные листья
- Волосы, трава, сено
- Измельчённые ветки и даже кости
Чем разнообразнее состав, тем полноценнее удобрение на выходе.
Результат
- Готовый за 1 год компост
- Богатый микроорганизмами
- Повышает плодородие и здоровье почвы
Подходит для всех видов огородных и садовых культур
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