3 ложки на кучу и перегниют даже ветки: быстрый компост без всяких хлопот - в мае земля словно пух

Обычный компост зреет до трёх лет, но агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии раскрыла способ, как сократить этот срок до одного года. Всё, что нужно — крахмал, мочевина и немного ухода.

Что делает компост ценным?

Компост — это натуральное органическое удобрение, которое:

насыщает почву микроэлементами,

улучшает её структуру и воздухопроницаемость,

подавляет патогены,

активизирует рост растений.

Как ускорить компостирование?

Секретная смесь:

Смешайте крахмал и мочевину в пропорции 1:1.

Раз в 2 недели посыпайте компост 3 столовыми ложками этой смеси и поливайте водой.

Как это работает:

Мочевина поднимает температуру и убивает вредные бактерии;

Крахмал — легкоусвояемый полисахарид, который активизирует рост полезных микроорганизмов.

Уже через 12 месяцев вы получите готовый, насыщенный компост.

Правильный уход за компостной кучей

Следите за влажностью: компост должен быть слегка влажным, как губка. Перекапывайте каждые 1–2 недели для притока кислорода и равномерного распределения влаги. Избегайте застойных зон — они вызывают гниение и запах.

Что можно класть в компост?

Овощные и фруктовые очистки

Бумага, картон, кофейная гуща

Яичная скорлупа, чайные листья

Волосы, трава, сено

Измельчённые ветки и даже кости

Чем разнообразнее состав, тем полноценнее удобрение на выходе.

Результат

Готовый за 1 год компост

Богатый микроорганизмами

Повышает плодородие и здоровье почвы

Подходит для всех видов огородных и садовых культур