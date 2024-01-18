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«19 января начнется ужас, которого не было 143 года»: синоптики озвучили неожиданный прогноз

«19 января начнется ужас, которого не было 143 года»: синоптики озвучили неожиданный прогноз

ttelegraf.ru

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Синоптики предупреждают о неожиданных изменениях в погоде, которые ожидаются во многих регионах с 19 января. По сообщению PRIMPRESS, погодная обстановка перед праздником Крещения обещает быть аномальной, с возможным установлением устрашающего погодного рекорда за всю историю метеонаблюдений.

Известный синоптик Евгений Тишковец сообщил, что новый климатический кошмар охватит почти всю территорию Центральной России. Сначала жителей центральных регионов ожидают крепкие морозы, после чего температура резко вырастет, предварительно сопровождаясь рекордным снегопадом.

По его словам, ночью на четверг температура в Подмосковном регионе опустится до минус 20 градусов, а днем начнется снегопад, который будет идти более суток. Прогнозируется, что этот снегопад может стать самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений в Москве и ближайших городах, установив рекорд за всю историю наблюдений за погодой, которые начались в 1881 году.

Специалисты предупреждают о возможных сложностях на дорогах из-за ухудшения видимости и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ожидается, что высота снега в столице может достигнуть 54 сантиметра, превышая норму для середины зимы в полтора раза.

Вместе с тем в столице Республики Татарстан, согласно прогнозу специалистов метеорологической службы Gismeteo, 19 и 20 января выпадет рекордное количество осадков в виде снега, количество которых составит 30,9 мм, в то время как месячная норма текущего месяца равно 41 мм.

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