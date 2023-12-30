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13 пенсия к Новому году: стало известно, кто успеет получить радостный подарок до конца года

13 пенсия к Новому году: стало известно, кто успеет получить радостный подарок до конца года

nedugamnet.ru

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В настоящее время Власти Российской федерации обсуждают новый законопроект, подразумевающий введение дополнительной 13-ой пенсии, которую хотят выплачивать в декабре перед Новым годом, пишет progorodsamara.

Авторы законопроекта предлагают ввести тринадцатую пенсию, чтобы помочь пенсионерам справиться с повышением цен на товары и услуги, а также позволить им достойно отметить новогодние и рождественские праздники.

Это дополнительное пособие будет оказывать значительное помощь большому числу пожилых людей, так как для многих из них каждый дополнительный доход имеет большое значение. Надеется, что «13-я пенсия» поможет пенсионерам улучшить свои условия жизни и сделает их финансовое положение более стабильным.

Предполагается, что размер такой выплаты будет равен обычной ежемесячной пенсии и начисляться будет вместе с ней в декабре.

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