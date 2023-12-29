13-я пенсия к Новому году: стало известно, кто получит радостный подарок от государства в декабре

В скором времени может быть введена дополнительная пенсия для всех российских пожилых граждан. Предполагается, что размер такой выплаты будет равен сумме страховой выплаты по старости, а также начисляться она будет раз в году в преддверии новогодних праздников, пишет progorodsamara.

Проект закона, которая подразумевает введение тринадцатой пенсии под конец года, в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

Согласно документу, выплата будет равна обычной ежемесячной пенсии, а начислять ее предполагают в декабре совместно со страховой выплатой по возрасту.

Авторы инициативы поясняют, что период новогодних праздников довольно тяжелый для российских пенсионеров, так как в это время всем нужно накрывать столы и покупать подарки, поэтому Правительству нашей страны следует рассмотреть вопрос о начислении 13-ой предновогодней пенсии.