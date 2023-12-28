Стало известно, что Правительство Российской Федерации рассматривает новый законопроект, который подразумевает введение дополнительной денежной выплаты для всех пенсионеров России в преддверии новогодних праздников.

Российским пенсионерам может быть введена разовая выплата в размере приблизительно 20 тысяч рублей, известная как «13-я пенсия». Соответствующий законопроект, который в настоящее время рассматривается в Государственной Думе, предусматривает право каждого пенсионера на получение этого дополнительного пособия. Выплата будет автоматически начисляться вместе с ежемесячной пенсией. Планируется осуществлять выплату перед наступлением новогодних праздников в том же размере, что и обычная пенсия, которую получает пенсионер.

Сейчас средний размер страховой пенсии в России составляет около 20 тысяч рублей, пишет progorod59.