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100% суррогат, ни капли сливок: Роскачество назвало худшие марки сливочного масла

100% суррогат, ни капли сливок: Роскачество назвало худшие марки сливочного масла

zdorovogotovim.ru

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Сливочное масло является одни из самых покупаемых продуктов в Российской Федерации, так как обладает большим количеством полезных и питательных веществ, а также уникальным вкусом, который любят многие граждане страны.

Тем не менее вкус и качество сливочного масла обуславливаются его натуральностью, когда при его изготовлении производители используют молочные жиры. Встречается и такое, что купленное в магазине масло, на упаковке которого указано, что оно сделано из натуральных сливок, оказывается безвкусным, вследствие чего покупателю становиться жаль потраченных денег на некачественный продукт.

Специалисты Российской системы качества периодически проводят исследования российских продуктов питания, включая и сливочное масло, и знают, почему купленное под видом натурального масло оказывается плохим: ряд производителей предпочитает экономить на изготовлении продукта, и вместо положенных натуральных сливок и коровьего молока использует растительные жиры, однако на упаковке такая замена не указывается, что является грубейшим нарушением стандартов качества и безопасности продукта, так как под видом сливочного масла продается пальмовое.

Согласно результатам недавнего исследования Роскачества, сливочные масла, которые производятся в Московской и Волгоградской области, а также Ставропольском крае являются фальшивками.

Однако не все производители оказались нарушителями ГОСТ, и их продукция была признана лучшей из лучших, так как сливочное масло, производимое ими, действительно, является натуральным. К качественным и безопасным брендам относятся "Солнечная долина", "Деревенская буренка", "Молочная мозаика", "Волжаночка", "Славянское" и "Вологодские традиции".

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