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100% натуральное мясо, 0% сои: топ лучших сосисок и сарделек для россиян, которыми точно не отравишься

100% натуральное мясо, 0% сои: топ лучших сосисок и сарделек для россиян, которыми точно не отравишься

dzen.ru

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После тщательного анализа образцов сосисок и сарделек, предлагаемых россиянам на полках магазинов, эксперты выявили продукты, которые можно покупать с уверенностью в их безопасности для здоровья.

Эти продукты изготовлены из настоящего мяса и не содержат опасных бактерий или антибиотиков, которые, к сожалению, присутствуют в некоторых аналогичных товарах. В составе этих продуктов преимущественно присутствует только говядина и свинина, и не содержится мяса птицы.

Среди лучших продуктов в этой категории можно выделить сосиски таких брендов, как «Останкино», «Ремит», «Дымов», «Клинский» и «Окраина». Относительно сарделек, рекомендуется обратить внимание на продукцию бренда «ВкусВилл» и шпикачки от «Велком».

Это исследование предоставляет потребителям информацию о том, какие продукты следует выбирать, чтобы обеспечить безопасность и качество при выборе сосисок и сарделек, сообщает gorodkirov.

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