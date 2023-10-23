100% качество, с кофеином: эксперты рассказали о лучших марках растворимого кофе в России

Кофе является одним из самых любимых напитков у россиян: его пьют утром, чтобы проснуться, днем, чтобы согреться и взбодриться, а вечером, чтобы приятно провести за милой беседой.

У некоторых россиян существует мнение, что растворимый кофе вреднее молотого и хуже на вкус. Однако первый вид напитка обладает рядом преимуществ перед вторым. Например, в быстроте приготовления: утром варить кофе на плите или же в кофе-машине гораздо дольше, чем просто насыпать и залить кипятком. Также специалисты, проверяющие качество российских продуктов, рассказали, что в составе растворимого напитка меньше кофеина, чем в составе молотого, поэтому первый не так вреден, чем второй.

А чтобы граждане России были на 100% уверены, что пьют качественный растворимый кофе, эксперты назвали три марки с отличным составом: Carte Noire Origina, Bushido Kodo, Gevalia original.