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10 оригинальных способа заготовки баклажанов на зиму: секреты профессиональной хозяйки

Зимние заготовки из баклажанов – это отличная в...

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Зимние заготовки из баклажанов – это отличная возможность сохранить вкус летних овощей на долгие месяцы. Сегодня мы расскажем вам о разнообразных способах маринования баклажанов, которые придадут изюминку вашему зимнему меню.

Целые маринованные баклажаны: классический рецепт

Для любителей традиций подойдут целые маринованные баклажаны. Начните с того, что подготовьте 1 кг маленьких баклажанов, проколов их в нескольких местах. Отварите овощи в подсоленной воде, затем нарежьте морковь тонкими полосками и измельчите чеснок. В стерилизованную банку выложите слои овощей, чередуя с зеленью и специями. Залейте все кипящим маринадом из воды, уксуса, соли, сахара и специй, после чего закатайте банку.

Острые жареные баклажаны с луком

Если вы предпочитаете что-то пикантнее, попробуйте острые жареные баклажаны. Нарежьте 2 кг баклажанов дольками, обжарьте их до золотистости, затем смешайте с измельченными чесноком и острым перцем. Добавьте лук, нарезанный тонкими полукольцами, и залейте все маринадом из воды, уксуса, соли и сахара. Расфасуйте по банкам и стерилизуйте.

Баклажаны в томатном соусе: вкус лета

Баклажаны в томатном соусе – это всегда популярный выбор. Для начала нарежьте 2 кг баклажанов кусочками и отварите их в подсоленной воде. Помидоры пропустите через мясорубку для получения сока, который затем варите с добавлением баклажанов, масла, чеснока и специй. За несколько минут до готовности добавьте уксус. Готовые баклажаны разложите по банкам и закатайте.

Жареные баклажаны с чесноком и зеленью

Для этого блюда нарежьте баклажаны кружочками, обжарьте их и смешайте с измельченными чесноком и зеленью. Добавьте уксус, соль и сахар, после чего выложите в банки, чередуя с чесночной смесью. Стерилизуйте банки в кастрюле с водой и закатайте.

Пряные баклажаны с перцем: экзотика на вашем столе

Для любителей экзотических вкусов предлагаем пряные баклажаны с перцем. Баклажаны и перцы залейте кипятком, затем замаринуйте в смеси воды, уксуса, соли, сахара и специй. Выложите в банки, добавьте чеснок и стерилизуйте.

Каждый из этих рецептов не только украсит ваш стол, но и поможет сохранить вкус летних овощей на долгое время. Выбирайте рецепт по вкусу и делитесь впечатлениями!

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