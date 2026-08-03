В Челнах компанию оштрафовали на 10 миллионов за схему с весовым контролем

Набережные Челны, 10 млн рублей штрафа — так для местной транспортной компании обернулась попытка «урегулировать» вопрос с весовым контролем. Прокурорская проверка вскрыла коррупционную схему, в которой были задействованы руководитель организации и сотрудник ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В 2022–2023 годах директор передал сотруднику 1,9 млн рублей. Деньги платили за беспрепятственный проезд грузовиков через посты весового контроля: машины проходили мимо проверок и не теряли время на задержки. Схема работала, пока на неё не обратили внимание правоохранители.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юрлица. Суд назначил компании штраф в 10 миллионов, конфисковал сумму взятки и на два года запретил участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Уголовная история получила продолжение для фигурантов. В декабре прошлого года директор компании получил четыре года условно, а взяткополучатель — три года.