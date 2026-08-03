Криминал

В Челнах компанию оштрафовали на 10 миллионов за схему с весовым контролем

Служба новостей Автор статьи
Транспортную компанию из Набережных Челнов оштр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Набережные Челны, 10 млн рублей штрафа — так для местной транспортной компании обернулась попытка «урегулировать» вопрос с весовым контролем. Прокурорская проверка вскрыла коррупционную схему, в которой были задействованы руководитель организации и сотрудник ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В 2022–2023 годах директор передал сотруднику 1,9 млн рублей. Деньги платили за беспрепятственный проезд грузовиков через посты весового контроля: машины проходили мимо проверок и не теряли время на задержки. Схема работала, пока на неё не обратили внимание правоохранители.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юрлица. Суд назначил компании штраф в 10 миллионов, конфисковал сумму взятки и на два года запретил участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Уголовная история получила продолжение для фигурантов. В декабре прошлого года директор компании получил четыре года условно, а взяткополучатель — три года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Польза

25 минут назад

Семь важных дел: какие привычки сделают неделю ярче

опасен ли таракан для человека

Технологии

11 часов назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Интересное в Казани

3 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

автоматизация электроснабжения в Санкт-Петербурге

Технологии

7 часов назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Новости Казани

день назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Технологии

день назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Наука

день назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии

Технологии

день назад

Corsair Cove: градостроительный симулятор пиратов вышел
Новости Татарстана
44 минуты назад

Молодые журналисты Татарстана могут выиграть грант в 200 тысяч

В Татарстане до 16 августа принимают заявки на ...

Не у нас

54 минуты назад

«ЦГ» заявил о страшной «болезни», из-за которой грозит отсутствие скорой помощи

Интересное в Казани

4 часа назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

Не у нас

55 минут назад

Фото на могильном кресте: богослов раскрыл, чем это грозит душам усопших

Технологии

2 часа назад

BGR объяснило, почему пользователи невзлюбили Windows 11
В Escape from Tarkov добавят сезонных персонаже...
Технологии
час назад

В Escape from Tarkov добавят сезонных персонажей с обнулением прогресса

Новости Казани

2 часа назад

В новом терминале казанского аэропорта появятся пятиметровые облака и 11 часов

Новости Татарстана

2 часа назад

Молодой мужчина утонул в запрещённом для купания пруду в Сабинском районе

Новости Татарстана

3 часа назад

В Кукморском районе мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения
Татарстан — второй в ПФО по спросу на ипотеку в...
Жилые комплексы: Новости
час назад

Татарстан — второй в ПФО по спросу на ипотеку в новостройках