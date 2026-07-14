Технологии

В Австралии начали вакцинировать диких коал от хламидиоза

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Австралийские исследователи приступили к массовой вакцинации диких коал против хламидиоза. Первой препарат получила 18-месячная самка по имени Бамсе, пойманная в штате Квинсленд. Её доставили в ветеринарный госпиталь, где под наркозом ввели вакцину и отпустили, надев GPS-ошейник для наблюдения. Об этом сообщает TechInsider.

Вакцина состоит из инъекции и импланта, который растворяется в течение месяца, высвобождая вторую дозу. Это позволяет избежать повторного отлова животных, снижая стресс и упрощая работу учёных. По словам ветеринаров, такой формат делает массовую вакцинацию более осуществимой.

Хламидиоз представляет серьёзную угрозу для коал: около 50% особей заражены, а в некоторых популяциях этот показатель достигает 90%. Болезнь вызывает слепоту, воспаления и бесплодие у самок, что критично для сокращающейся популяции. После вакцинации у первых животных через месяц не было обнаружено признаков инфекции.

Ранее более 500 коал получили предыдущую версию вакцины. В одной из популяций на юге Квинсленда доля заражённых снизилась на 75%, родились 41 детёныш и 13 «внуков». Исследователи надеются, что новая вакцина поможет сохранить этот вид.

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