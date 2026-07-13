Наука

В РФ нашли классический закон турбулентности в магнитном поле Солнца

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые Пермского политеха обнаружили, что колеб...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые Пермского политеха совместно с коллегами из других институтов обнаружили, что колебания магнитного поля на полюсах Солнца подчиняются закону турбулентности, открытому советским математиком Андреем Колмогоровым в 1941 году. Открытие позволяет улучшить модели конвективной зоны светила, где зарождается его магнитное поле. Это, в свою очередь, поможет точнее прогнозировать поведение Солнца. сообщает ТАСС.

Исследователи использовали 50-летние данные измерений магнитного поля, полученные в обсерватории имени Уилкокса (США), и применили вейвлет-анализ. Они выяснили, что энергия колебаний распределяется между крупными и мелкими масштабами по универсальному закону. Закономерность охватывает интервал от одного месяца до 6,5 лет — именно в этом диапазоне индекс наклона спектра оказался близок к значению, предсказанному Колмогоровым.

«Полученные спектральные характеристики — это не просто подтверждение универсальности колмогоровской турбулентности. Теперь любая реалистичная компьютерная модель солнечного динамо должна воспроизводить не только 11-летний цикл, но и заполненный спектр колебаний с индексом, близким к -5/3», — пояснил профессор ПНИПУ Родион Степанов.

Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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