В РФ нашли классический закон турбулентности в магнитном поле Солнца

Ученые Пермского политеха совместно с коллегами из других институтов обнаружили, что колебания магнитного поля на полюсах Солнца подчиняются закону турбулентности, открытому советским математиком Андреем Колмогоровым в 1941 году. Открытие позволяет улучшить модели конвективной зоны светила, где зарождается его магнитное поле. Это, в свою очередь, поможет точнее прогнозировать поведение Солнца. сообщает ТАСС.

Исследователи использовали 50-летние данные измерений магнитного поля, полученные в обсерватории имени Уилкокса (США), и применили вейвлет-анализ. Они выяснили, что энергия колебаний распределяется между крупными и мелкими масштабами по универсальному закону. Закономерность охватывает интервал от одного месяца до 6,5 лет — именно в этом диапазоне индекс наклона спектра оказался близок к значению, предсказанному Колмогоровым.

«Полученные спектральные характеристики — это не просто подтверждение универсальности колмогоровской турбулентности. Теперь любая реалистичная компьютерная модель солнечного динамо должна воспроизводить не только 11-летний цикл, но и заполненный спектр колебаний с индексом, близким к -5/3», — пояснил профессор ПНИПУ Родион Степанов.

Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.