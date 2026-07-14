Эксперт предупредил о рисках подключения к Wi-Fi в отелях

Почти каждая четвертая точка доступа Wi-Fi в мире не шифрует данные, что позволяет злоумышленникам перехватывать пароли и личную информацию пользователей. Об этом «Газете.Ru» рассказал киберэксперт Иван Волков. Он отметил, что отели не заботятся о безопасности клиентов, а их цель — предоставить доступ в сеть. Открытые точки встречаются даже в дорогих пятизвездочных гостиницах.

С появлением генеративных нейросетей число фишинговых атак на отели выросло в 5–9 раз. На курортах часто используется схема «злого двойника»: создаются поддельные сети с названиями, похожими на официальные.

Киберэксперт Владимир Зыков в беседе с RT также пояснил, что сильная разрядка смартфона за ночь чаще всего связана не с забытыми приложениями, а с плохой связью — модем постоянно ищет сеть.