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В Татарстане обустроили 225 мест для отдыха в лесу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане в 2025 году благоустроили 225 площ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В 2025 году в Татарстане благоустроили 225 площадок для прогулок и отдыха в лесу. Об этом сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза республики Анас Сенгатуллин.

Обустройство таких зон — часть мер по противопожарной безопасности лесов. Они помогают сократить число стихийных мест отдыха и снизить риск лесных пожаров.

Кроме того, в лесах устанавливают противопожарные баннеры, аншлаги и щиты, а жителям раздают памятки и проводят просветительские акции. Работа ведется по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» нацпроекта «Экологическое благополучие».

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