В Татарстане обустроили 225 мест для отдыха в лесу

В 2025 году в Татарстане благоустроили 225 площадок для прогулок и отдыха в лесу. Об этом сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза республики Анас Сенгатуллин.

Обустройство таких зон — часть мер по противопожарной безопасности лесов. Они помогают сократить число стихийных мест отдыха и снизить риск лесных пожаров.

Кроме того, в лесах устанавливают противопожарные баннеры, аншлаги и щиты, а жителям раздают памятки и проводят просветительские акции. Работа ведется по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» нацпроекта «Экологическое благополучие».