Samsung осталась лидером рынка смартфонов, несмотря на падение поставок на 11%

Во втором квартале 2026 года глобальные поставки смартфонов упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув минимума с 2013 года. Об этом 13 июля сообщило агентство Counterpoint Research.

Несмотря на спад, Samsung сохранила лидерство с долей рынка 24%. Apple, напротив, нарастила поставки на 3%, впервые заняв 20% рынка благодаря высокому спросу на премиальные iPhone.

Сильнее всего пострадали китайские бренды Xiaomi, Oppo и Vivo. Аналитики связывают это с ростом цен на компоненты, особенно на модули памяти, что ударило по бюджетному и среднебюджетному сегментам.

Производители вынуждены перекладывать удорожание комплектующих на потребителей, что усугубило падение рынка.