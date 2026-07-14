Технологии

Samsung осталась лидером рынка смартфонов, несмотря на падение поставок на 11%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Во втором квартале 2026 года глобальные поставки смартфонов упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув минимума с 2013 года. Об этом 13 июля сообщило агентство Counterpoint Research.

Несмотря на спад, Samsung сохранила лидерство с долей рынка 24%. Apple, напротив, нарастила поставки на 3%, впервые заняв 20% рынка благодаря высокому спросу на премиальные iPhone.

Сильнее всего пострадали китайские бренды Xiaomi, Oppo и Vivo. Аналитики связывают это с ростом цен на компоненты, особенно на модули памяти, что ударило по бюджетному и среднебюджетному сегментам.

Производители вынуждены перекладывать удорожание комплектующих на потребителей, что усугубило падение рынка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Гид по Казани

12 часов назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

почему клопы не кусают мужчин

Гороскопы

17 часов назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Технологии

день назад

Не зависят от погоды: российские ученые разработали уникальный алгоритм

мужчины ню

Наука

день назад

Ученые НГТУ создали гель для хранения ценных бактерий без заморозки

Кулинария

день назад

Турецкий суп с вермишелью начинается с тертых помидоров: простой рецепт удивляет свежим ароматом

Важное в РТ

день назад

Татарстан завалило крупным градом в разгар июля

Наука

день назад

В РФ нашли классический закон турбулентности в магнитном поле Солнца
Экономика
13 минут назад

ЕС не сможет ввести эмбарго на рыбу из Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заяв...

Польза

час назад

Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид

Интересное в Казани

день назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

Технологии

час назад

В Татарстане при режиме беспилотной опасности снижается скорость 4G

Технологии

час назад

Владельцы Galaxy S26 Ultra заметили красное пятно на экране
Казанцев просят не скупать бензин впрок из-за а...
Новости Казани
18 минут назад

Казанцев просят не скупать бензин впрок из-за ажиотажа на АЗС

Технологии

2 часа назад

Telegram добавил сообщества и расширенный редактор для Premium

Технологии

2 часа назад

Исследователи обманули ИИ с помощью скрытых инструкций в картинке

Технологии

3 часа назад

Исследователи научились прятать вредоносные команды для ИИ в изображениях
Татарстан предупредили о сильных дождях и граде...
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарстан предупредили о сильных дождях и граде 15 июля