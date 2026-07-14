Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином
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В Казани наблюдается ажиотажный спрос на топливо. Производители отмечают панический выкуп бензина впрок: если раньше заправка продавала 15 тонн за сутки, то теперь этот объем разбирают за 6 часов. В связи с этим Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ответственным службам регулярно проверять АЗС и принимать меры при нарушениях, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
На некоторых заправках ввели запрет на слив бензина в канистры, однако не все его соблюдают. Из-за этого возникают очереди и искусственный дефицит. Жителей призывают заправляться по потребности и не поддаваться панике.
Поставки топлива на АЗС идут по графику, запасов достаточно.
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