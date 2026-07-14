Технологии

Telegram добавил сообщества и расширенный редактор для Premium

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В мессенджере Telegram появилась функция создания сообществ, позволяющая объединять несколько групп, каналов и ботов в тематические пространства. Участники могут просматривать все чаты внутри сообщества и присоединяться к ним, а администраторы могут ограничить возможность добавления новых чатов. Сообщества делают список чатов компактнее: их можно отображать в виде одного пункта, который разворачивается при открытии, или в виде отдельных чатов.

Кроме того, Telegram расширил возможности текстового редактора. Теперь пользователи могут вставлять таблицы, списки и цитаты, а также добавлять фото и видео в середину текста. Однако эти функции доступны только владельцам подписки Premium.

Боты в группах получили возможность отправлять сообщения, видимые только получателю, — например, приветствия, уведомления об ошибках или запросы на подтверждение. Это позволяет не загромождать общий чат.

Обновление уже доступно пользователям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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