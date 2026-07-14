Telegram добавил сообщества и расширенный редактор для Premium
В мессенджере Telegram появилась функция создания сообществ, позволяющая объединять несколько групп, каналов и ботов в тематические пространства. Участники могут просматривать все чаты внутри сообщества и присоединяться к ним, а администраторы могут ограничить возможность добавления новых чатов. Сообщества делают список чатов компактнее: их можно отображать в виде одного пункта, который разворачивается при открытии, или в виде отдельных чатов.
Кроме того, Telegram расширил возможности текстового редактора. Теперь пользователи могут вставлять таблицы, списки и цитаты, а также добавлять фото и видео в середину текста. Однако эти функции доступны только владельцам подписки Premium.
Боты в группах получили возможность отправлять сообщения, видимые только получателю, — например, приветствия, уведомления об ошибках или запросы на подтверждение. Это позволяет не загромождать общий чат.
Обновление уже доступно пользователям.
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